Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü -2 - Son Dakika

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Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü -2
6 saat önce
Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştüBelçika, (DHA)- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, günübirlik çalışma ziyareti kapsamında geldiği Belçika'nın başkenti Brüksel'de NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü. Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 08:15 Kaynak: DHA
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