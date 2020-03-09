Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü -2 - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü -2 - Son Dakika

Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü -2

6 saat önce

Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştüBelçika, (DHA)- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, günübirlik çalışma ziyareti kapsamında geldiği Belçika'nın başkenti Brüksel'de NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü.

Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü

Belçika, (DHA)- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, günübirlik çalışma ziyareti kapsamında geldiği Belçika'nın başkenti Brüksel'de NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü.

Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü -2

Recep Tayyip Erdoğan, Brüksel, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 08:15 Kaynak: DHA
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