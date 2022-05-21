ERDOĞAN, NATO GENEL SEKRETERİ STOLTENBERG İLE GÖRÜŞTÜ - Son Dakika
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ERDOĞAN, NATO GENEL SEKRETERİ STOLTENBERG İLE GÖRÜŞTÜ

21.05.2022 17:36
ERDOĞAN, NATO GENEL SEKRETERİ STOLTENBERG İLE GÖRÜŞTÜ

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile  telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvurusu ele alındı.  Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Türkiye'nin NATO'nun açık kapı politikasını samimi şekilde desteklediğini, İsveç ve Finlandiya'nın üyelik talebine dair meselenin ise bu iki ülkenin Türkiye'nin hayati milli güvenlik menfaatleriyle ilgili tutumları olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç ve Finlandiya'nın terörizmle mücadele başta olmak üzere temel meselelerde Türkiye ile dayanışma içinde olacaklarını açıkça göstermedikleri sürece, bu ülkelerin NATO üyeliklerine müspet yaklaşmayacaklarını dile getirdi.NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ise Türkiye'nin güvenlik endişelerinin giderilmesi gerektiğini ifade etti.


YORUMLAR
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Cumhurbaşkanı Erdoğan İsveç ve Finlandiya'nın Türkiye ile dayanışma içinde olacaklarını açıkça göstermedikleri sürece NATO üyeliklerine müspet... Cumhurbaşkanı Erdoğan İsveç ve Finlandiya'nın Türkiye ile dayanışma içinde olacaklarını açıkça göstermedikleri sürece NATO üyeliklerine müspet... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'le yaptığı telefon görüşmesinde, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvurusu ele... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'le yaptığı telefon görüşmesinde, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvurusu ele... Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Boris Johnson telefonda görüştü! İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyeliği değerlendirildi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Boris Johnson telefonda görüştü! İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyeliği değerlendirildi
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel ERDOĞAN, NATO GENEL SEKRETERİ STOLTENBERG İLE GÖRÜŞTÜ - Son Dakika


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