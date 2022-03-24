Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi'nde aile fotoğrafı çekimine katıldı - Son Dakika
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Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi'nde aile fotoğrafı çekimine katıldı

24.03.2022 14:52

- Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi'nde aile fotoğrafı çekimine katıldı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Olağanüstü Liderler Zirvesi öncesi üye devletlerin liderleriyle aile fotoğrafı çekimine katıldı.

- Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi'nde aile fotoğrafı çekimine katıldı

BRÜKSEL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Olağanüstü Liderler Zirvesi öncesi üye devletlerin liderleriyle aile fotoğrafı çekimine katıldı.

NATO liderleri bugün Olağanüstü Liderler Zirvesi için Belçika'nın başkenti Brüksel'de toplandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, zirve öncesi üye ülkelerin devlet ve hükümet başkanları ile bir araya gelerek aile fotoğrafı çekimine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, fotoğraf çekimi sırasında en ön sırada İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın yanında yer aldı. Erdoğan, çekim öncesi liderlerle el sıkışarak kısa süreli sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, buradaki ikili görüşmeleri kapsamında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile de bir araya geldi.

Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi'nde aile fotoğrafı çekimine katıldı
Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi'nde aile fotoğrafı çekimine katıldı
Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi'nde aile fotoğrafı çekimine katıldı

YORUMLAR
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Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Brüksel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi'nde aile fotoğrafı çekimine katıldı - Son Dakika


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