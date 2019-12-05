Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "(NATO'nun Baltık Planı) Bizden destek istediler, biz de bu işe 'evet' dedik ama terörle...
Son Dakika Güncel Erdoğan: '(NATO'nun Baltık Planı) Bizden destek istediler, biz de bu işe 'evet' dedik ama terörle... - Son Dakika

Erdoğan: "(NATO'nun Baltık Planı) Bizden destek istediler, biz de bu işe 'evet' dedik ama terörle...

6 saat önce

Erdoğan: "(NATO'nun Baltık Planı) Bizden destek istediler, biz de bu işe 'evet' dedik ama terörle mücadelede siz de bizi yalnız bırakmayacaksınız."

Erdoğan:

Erdoğan: "(NATO'nun Baltık Planı) Bizden destek istediler, biz de bu işe 'evet' dedik ama terörle mücadelede siz de bizi yalnız bırakmayacaksınız."

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 03:06 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Pastırma polemiğinin ardından şimdi de 'cağ kebabı kimin?' tartışması başladı
Demirtaş'tan AK Parti'ye ağır sözler: AKP bitmiş, tükenmiş, geleceği ve vizyonu olmayan siyasi bir mevtadır Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'a Libya tepkisi: Sen niye bunun üzerinde bu kadar duruyorsun? Son dakika: Erdoğan'ın veto ettiği termik santral teklifi yeni haliyle Meclis'te kabul edildi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.12.2019 21:22:17. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "(NATO'nun Baltık Planı) Bizden destek istediler, biz de bu işe 'evet' dedik ama terörle...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]