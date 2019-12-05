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Erdoğan: "(NATO'nun Baltık Planı) Bizden destek istediler, biz de bu işe 'evet' dedik ama terörle...
6 saat önce
Erdoğan: "(NATO'nun Baltık Planı) Bizden destek istediler, biz de bu işe 'evet' dedik ama terörle mücadelede siz de bizi yalnız bırakmayacaksınız."
Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 03:06 Kaynak: AA
Erdoğan: "(NATO'nun Baltık Planı) Bizden destek istediler, biz de bu işe 'evet' dedik ama terörle mücadelede siz de bizi yalnız bırakmayacaksınız."
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