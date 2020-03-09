Son Dakika › Güncel › Erdoğan: 'NATO, (Türkiye ile) ittifak dayanışmasını net bir şekilde göstermesi gereken kritik... - Son Dakika
Erdoğan: "NATO, (Türkiye ile) ittifak dayanışmasını net bir şekilde göstermesi gereken kritik...
6 saat önce
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i kabul etti. Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 08:27 Kaynak: AA
Son Dakika Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Brüksel'de koronavirüs uyarısı: Tedbir alacağız Merkel'den Türkiye hamlesi: AB-Türkiye anlaşmasını yeni bir düzeye getirmek için her türlü çabayı göstereceğim Türkiye Kayak Federasyonu, 3 uluslararası turnuvayı koronavirüs nedeniyle iptal etti Türkiye'nin en büyük fuarı Konya Tarım Fuarı, koronavirüsü nedeniyle ertelendi