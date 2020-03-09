Erdoğan: "NATO, (Türkiye ile) ittifak dayanışmasını net bir şekilde göstermesi gereken kritik... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erdoğan: 'NATO, (Türkiye ile) ittifak dayanışmasını net bir şekilde göstermesi gereken kritik... - Son Dakika

Erdoğan: "NATO, (Türkiye ile) ittifak dayanışmasını net bir şekilde göstermesi gereken kritik...

6 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i kabul etti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i kabul etti. Kabulün arkasından ortak basın toplantısı düzenlendi.

Erdoğan: NATO, (Türkiye ile) ittifak dayanışmasını net bir şekilde göstermesi gereken kritik...

Recep Tayyip Erdoğan, Jens Stoltenberg, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 08:27 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Brüksel'de koronavirüs uyarısı: Tedbir alacağız
Merkel'den Türkiye hamlesi: AB-Türkiye anlaşmasını yeni bir düzeye getirmek için her türlü çabayı göstereceğim Türkiye Kayak Federasyonu, 3 uluslararası turnuvayı koronavirüs nedeniyle iptal etti Türkiye'nin en büyük fuarı Konya Tarım Fuarı, koronavirüsü nedeniyle ertelendi

Son Dakika Haberleri
03:02 GÜNDEM ÖZETİNE
02:52 Türkiye'nin Paris Büyükelçisi Musa, Fransız Bakan Montchalin ile görüştü
02:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü
02:42 Sakarya'da trafik kazası: 3 yaralı
02:36 Cumhurbaşkanı Erdoğan Brüksel'deki temaslarının ardından yurda döndü

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2020 03:10:56. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Erdoğan: "NATO, (Türkiye ile) ittifak dayanışmasını net bir şekilde göstermesi gereken kritik... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]