Erdoğan: NATO ülkeleri birbirine yaptırım uygulamaya başladıysa doğrusu bunu bilmiyorum.
38 dakika önce
Erdoğan: NATO ülkeleri birbirine yaptırım uygulamaya başladıysa doğrusu bunu bilmiyorum.
Erdoğan: NATO ülkeleri birbirine yaptırım uygulamaya başladıysa doğrusu bunu bilmiyorum. Sayın Trump ile görüşmelerimde bu izlenimleri hiç almadım.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 07:29 Kaynak: AA
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