Son Dakika Haberleri: Erdoğan: NATO ülkeleri birbirine yaptırım uygulamaya başladıysa doğrusu bunu bilmiyorum.
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Erdoğan: NATO ülkeleri birbirine yaptırım uygulamaya başladıysa doğrusu bunu bilmiyorum.

38 dakika önce

Erdoğan: NATO ülkeleri birbirine yaptırım uygulamaya başladıysa doğrusu bunu bilmiyorum.

Erdoğan: NATO ülkeleri birbirine yaptırım uygulamaya başladıysa doğrusu bunu bilmiyorum., System.String[]
Erdoğan: NATO ülkeleri birbirine yaptırım uygulamaya başladıysa doğrusu bunu bilmiyorum. Sayın Trump ile görüşmelerimde bu izlenimleri hiç almadım.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 07:29 Kaynak: AA
Donald Trump, Politika
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