Erdoğan: NATO ülkeleri birbirine yaptırım uygulamaya başladıysa doğrusu bunu bilmiyorum.

Erdoğan: NATO ülkeleri birbirine yaptırım uygulamaya başladıysa doğrusu bunu bilmiyorum.

Erdoğan: NATO ülkeleri birbirine yaptırım uygulamaya başladıysa doğrusu bunu bilmiyorum. Sayın Trump ile görüşmelerimde bu izlenimleri hiç almadım.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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