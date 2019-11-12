Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "NATO ülkeleri bu sürece artık eğilmeli. 3-4 Aralık'ta İngiltere'deki Liderler Zirvesi'nde...
Son Dakika Güncel Erdoğan: 'NATO ülkeleri bu sürece artık eğilmeli. 3-4 Aralık'ta İngiltere'deki Liderler Zirvesi'nde... - Son Dakika

Erdoğan: "NATO ülkeleri bu sürece artık eğilmeli. 3-4 Aralık'ta İngiltere'deki Liderler Zirvesi'nde...

8 saat önce

Erdoğan: "NATO ülkeleri bu sürece artık eğilmeli. 3-4 Aralık'ta İngiltere'deki Liderler Zirvesi'nde bunları tepeden tırnağa gündeme getireceğiz.

Erdoğan:

Erdoğan: "NATO ülkeleri bu sürece artık eğilmeli. 3-4 Aralık'ta İngiltere'deki Liderler Zirvesi'nde bunları tepeden tırnağa gündeme getireceğiz."

İngiltere, Aralık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 11:10 Kaynak: AA
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