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Erdoğan: "NATO ülkeleri bu sürece artık eğilmeli. 3-4 Aralık'ta İngiltere'deki Liderler Zirvesi'nde...
8 saat önce
Erdoğan: "NATO ülkeleri bu sürece artık eğilmeli. 3-4 Aralık'ta İngiltere'deki Liderler Zirvesi'nde bunları tepeden tırnağa gündeme getireceğiz.
Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 11:10 Kaynak: AA
Erdoğan: "NATO ülkeleri bu sürece artık eğilmeli. 3-4 Aralık'ta İngiltere'deki Liderler Zirvesi'nde bunları tepeden tırnağa gündeme getireceğiz."
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