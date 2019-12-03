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Erdoğan: NATO, YPG'yi terör örgütü olarak kabul etmezse Baltık Planı'nın karşısında oluruz
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO müttefiklerinin YPG'yi terör örgütü olarak kabul etmemeleri durumunda Baltık Planı'na karşı çıkmaya devam edileceğini söyledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO müttefiklerinin YPG'yi terör örgütü olarak kabul etmemeleri durumunda Baltık Planı'na karşı çıkmaya devam edileceğini söyledi. View on euronews
Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 02:57
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