Son Dakika Haberleri: Erdoğan: NATO, YPG'yi terör örgütü olarak kabul etmezse Baltık Planı'nın karşısında oluruz
Son Dakika Dünya Erdoğan: NATO, YPG'yi terör örgütü olarak kabul etmezse Baltık Planı'nın karşısında oluruz - Son Dakika Dünya

Erdoğan: NATO, YPG'yi terör örgütü olarak kabul etmezse Baltık Planı'nın karşısında oluruz

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO müttefiklerinin YPG'yi terör örgütü olarak kabul etmemeleri durumunda Baltık Planı'na karşı çıkmaya devam edileceğini söyledi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO müttefiklerinin YPG'yi terör örgütü olarak kabul etmemeleri durumunda Baltık Planı'na karşı çıkmaya devam edileceğini söyledi. View on euronews

Erdoğan: NATO, YPG'yi terör örgütü olarak kabul etmezse Baltık Planı'nın karşısında oluruz

Recep Tayyip Erdoğan, YPG, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 02:57 
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