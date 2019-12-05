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Erdoğan: "NATO Zirvesi'ndeki konuşmalara bakıldığında hepsi teröre karşı olduklarını söylüyor ama...
6 saat önce
Erdoğan: "NATO Zirvesi'ndeki konuşmalara bakıldığında hepsi teröre karşı olduklarını söylüyor ama buna karşı mücadeleyi ortaya koyma maalesef olmuyor"
Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 03:02 Kaynak: AA
Erdoğan: "NATO Zirvesi'ndeki konuşmalara bakıldığında hepsi teröre karşı olduklarını söylüyor ama buna karşı mücadeleyi ortaya koyma maalesef olmuyor"
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