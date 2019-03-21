Erdoğan, Nazarbayev'in Cumhurbaşkanlığı Görevinden Ayrılma Yönünde Aldığı Kararın, Kazak Halkı ve...

Erdoğan, Nazarbayev'in cumhurbaşkanlığı görevinden ayrılma yönünde aldığı kararın, Kazak halkı ve devleti için hayırlı olması temennisinde bulundu.

Erdoğan, Nazarbayev'in cumhurbaşkanlığı görevinden ayrılma yönünde aldığı kararın, Kazak halkı ve devleti için hayırlı olması temennisinde bulundu.

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