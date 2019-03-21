Son Dakika Haberleri: Erdoğan, Nazarbayev'in Cumhurbaşkanlığı Görevinden Ayrılma Yönünde Aldığı Kararın, Kazak Halkı ve...

Erdoğan, Nazarbayev'in Cumhurbaşkanlığı Görevinden Ayrılma Yönünde Aldığı Kararın, Kazak Halkı ve...

1 saat önce

Erdoğan, Nazarbayev'in cumhurbaşkanlığı görevinden ayrılma yönünde aldığı kararın, Kazak halkı ve devleti için hayırlı olması temennisinde bulundu.

Erdoğan, Nazarbayev'in Cumhurbaşkanlığı Görevinden Ayrılma Yönünde Aldığı Kararın, Kazak Halkı ve..., System.String[]
Erdoğan, Nazarbayev'in cumhurbaşkanlığı görevinden ayrılma yönünde aldığı kararın, Kazak halkı ve devleti için hayırlı olması temennisinde bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 03:04 Kaynak: AA

Politika
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