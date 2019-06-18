Erdoğan: "Ne diyorlar, 'Bize para vermiyorsunuz, Suriyelilere veriyorsunuz.' Bu yalan CHP'nin...

Erdoğan: "Ne diyorlar, 'Bize para vermiyorsunuz, Suriyelilere veriyorsunuz.' Bu yalan CHP'nin yalanıdır.

Erdoğan: "Ne diyorlar, 'Bize para vermiyorsunuz, Suriyelilere veriyorsunuz.' Bu yalan CHP'nin yalanıdır. Suriyelilere maaş bağlama diye bir şey yok."

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