Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Ne diyorlar, 'Bize para vermiyorsunuz, Suriyelilere veriyorsunuz.' Bu yalan CHP'nin...
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Erdoğan: "Ne diyorlar, 'Bize para vermiyorsunuz, Suriyelilere veriyorsunuz.' Bu yalan CHP'nin...

1 saat önce

Erdoğan: "Ne diyorlar, 'Bize para vermiyorsunuz, Suriyelilere veriyorsunuz.' Bu yalan CHP'nin yalanıdır.

Erdoğan:
Erdoğan: "Ne diyorlar, 'Bize para vermiyorsunuz, Suriyelilere veriyorsunuz.' Bu yalan CHP'nin yalanıdır. Suriyelilere maaş bağlama diye bir şey yok."
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 03:53 Kaynak: AA
CHP, er, Güncel
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