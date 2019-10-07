Erdoğan: "Ne gibi bir adım atalım ki cezaevlerindeki DEAŞ'lıları buralardan süratle derdest edelim,...
1 saat önce
Erdoğan: "Ne gibi bir adım atalım ki cezaevlerindeki DEAŞ'lıları buralardan süratle derdest edelim, bu konuda çalışılıyor.
Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 11:00 Kaynak: AA
Erdoğan: "Ne gibi bir adım atalım ki cezaevlerindeki DEAŞ'lıları buralardan süratle derdest edelim, bu konuda çalışılıyor."
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