Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Ne Haçlı artıklarının ne Bizans heveslilerinin ne PKK denilen kendini bilmezlerin,...
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Erdoğan: "Ne Haçlı artıklarının ne Bizans heveslilerinin ne PKK denilen kendini bilmezlerin,...

1 saat önce

Erdoğan: "Ne Haçlı artıklarının ne Bizans heveslilerinin ne PKK denilen kendini bilmezlerin, bizimle hedeflerimiz arasına girmesine izin vermeyeceğiz"

Erdoğan:

Erdoğan: "Ne Haçlı artıklarının ne Bizans heveslilerinin ne PKK denilen kendini bilmezlerin, bizimle hedeflerimiz arasına girmesine izin vermeyeceğiz"

PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 04:04 Kaynak: AA
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