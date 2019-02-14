Erdoğan: "Ne İdlib'de Ne de Suriye'nin Başka Bölgelerinde Yeni İnsani Krizlerin, Yeni Dramların...
1 saat önce
Erdoğan: "Ne İdlib'de ne de Suriye'nin başka bölgelerinde yeni insani krizlerin, yeni dramların yaşanmasını istemiyoruz"
Erdoğan: "Ne İdlib
'de ne de Suriye
'nin başka bölgelerinde yeni insani krizlerin, yeni dramların yaşanmasını istemiyoruz"
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Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 06:15 Kaynak: AA
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