Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Ne İdlib'de Ne de Suriye'nin Başka Bölgelerinde Yeni İnsani Krizlerin, Yeni Dramların...

Erdoğan: "Ne İdlib'de Ne de Suriye'nin Başka Bölgelerinde Yeni İnsani Krizlerin, Yeni Dramların...

1 saat önce

Erdoğan: "Ne İdlib'de ne de Suriye'nin başka bölgelerinde yeni insani krizlerin, yeni dramların yaşanmasını istemiyoruz"

Erdoğan:
Erdoğan: "Ne İdlib'de ne de Suriye'nin başka bölgelerinde yeni insani krizlerin, yeni dramların yaşanmasını istemiyoruz"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 06:15 Kaynak: AA

Suriye, İdlib, Güncel
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