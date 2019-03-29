Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Ne Olursa Olsun Yeter Ki Milletimiz Bizimle Olsun da Varsın Düşmanımız Çok Olsun,...

Erdoğan: "Ne Olursa Olsun Yeter Ki Milletimiz Bizimle Olsun da Varsın Düşmanımız Çok Olsun,...

1 saat önce

Erdoğan: "Ne olursa olsun yeter ki milletimiz bizimle olsun da varsın düşmanımız çok olsun, Allah'ın izniyle hepsinin üstesinden geliriz."

Erdoğan:
Erdoğan: "Ne olursa olsun yeter ki milletimiz bizimle olsun da varsın düşmanımız çok olsun, Allah'ın izniyle hepsinin üstesinden geliriz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 04:39 Kaynak: AA

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