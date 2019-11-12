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Erdoğan: "Ne Rusya ne Amerika terör örgütlerini temizleyebilmiş değil. Bunları Trump'la, dönünce de...
8 saat önce
Erdoğan: "Ne Rusya ne Amerika terör örgütlerini temizleyebilmiş değil. Bunları Trump'la, dönünce de Putin'le telefon görüşmesiyle değerlendireceğiz.
Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 11:02 Kaynak: AA
Erdoğan: "Ne Rusya ne Amerika terör örgütlerini temizleyebilmiş değil. Bunları Trump'la, dönünce de Putin'le telefon görüşmesiyle değerlendireceğiz."
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