Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Ne Rusya ne Amerika terör örgütlerini temizleyebilmiş değil. Bunları Trump'la, dönünce de...
Son Dakika Güncel Erdoğan: 'Ne Rusya ne Amerika terör örgütlerini temizleyebilmiş değil. Bunları Trump'la, dönünce de... - Son Dakika

Erdoğan: "Ne Rusya ne Amerika terör örgütlerini temizleyebilmiş değil. Bunları Trump'la, dönünce de...

8 saat önce

Erdoğan: "Ne Rusya ne Amerika terör örgütlerini temizleyebilmiş değil. Bunları Trump'la, dönünce de Putin'le telefon görüşmesiyle değerlendireceğiz.

Erdoğan:

Erdoğan: "Ne Rusya ne Amerika terör örgütlerini temizleyebilmiş değil. Bunları Trump'la, dönünce de Putin'le telefon görüşmesiyle değerlendireceğiz."

Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 11:02 Kaynak: AA
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