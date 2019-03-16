Erdoğan: "Ne Şehitlerimiz Arasında Bir Ayrım Yapılmasına Ne de Bu Vatan İçin Can Veren...
16 dakika önce
Erdoğan: "Ne şehitlerimiz arasında bir ayrım yapılmasına ne de bu vatan için can veren şehitlerimizin aziz hatıralarının incitilmesine müsaade etmeyiz"
Erdoğan: "Ne şehitlerimiz arasında bir ayrım yapılmasına ne de bu vatan için can veren şehitlerimizin aziz hatıralarının incitilmesine müsaade etmeyiz"
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Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 09:33 Kaynak: AA
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