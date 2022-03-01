Erdoğan: "Ne Ukrayna'dan Ne Rusya'dan Vazgeçeriz" - Son Dakika
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Erdoğan: "Ne Ukrayna'dan Ne Rusya'dan Vazgeçeriz"

01.03.2022 09:44

Kabine toplantısı sonrasında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin, Montrö Sözleşmesi'nin boğazlardaki gemi trafiği konusunda Türkiye'ye verdiği yetkiyi, Rusya-Ukrayna arasında yaşanan krizin tırmanmasını önleyecek şekilde kullanma kararı aldıklarını belirtti.

Kabine toplantısı sonrasında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin, Montrö Sözleşmesi'nin boğazlardaki gemi trafiği konusunda Türkiye'ye verdiği yetkiyi, Rusya- Ukrayna arasında yaşanan krizin tırmanmasını önleyecek şekilde kullanma kararı aldıklarını belirtti. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını kınayan Erdoğan, bölgesel ve küresel dengelerin korunması adına"Ne Rusya'dan ne Ukrayna'dan vazgeçeriz" dedi

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Kaynak: DailyMotion.com

Son Dakika Güncel Erdoğan: 'Ne Ukrayna'dan Ne Rusya'dan Vazgeçeriz' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Erdoğan: "Ne Ukrayna'dan Ne Rusya'dan Vazgeçeriz" - Son Dakika
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