Son Dakika › Politika › Erdoğan: 'Ne ülkemizi terör örgütlerinin, eli kanlı rejimin ve onları destekleyenlerin insafına... - Son Dakika
Erdoğan: "Ne ülkemizi terör örgütlerinin, eli kanlı rejimin ve onları destekleyenlerin insafına...
6 saat önce
Erdoğan: "Ne ülkemizi terör örgütlerinin, eli kanlı rejimin ve onları destekleyenlerin insafına terk edeceğiz ne de mazlum Suriye halkını kendi başına bırakacağız."
Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 12:08 Kaynak: AA
Erdoğan: "Ne ülkemizi terör örgütlerinin, eli kanlı rejimin ve onları destekleyenlerin insafına terk edeceğiz ne de mazlum Suriye halkını kendi başına bırakacağız."
Son Dakika Singapur'da koronavirüs teşhisi konulan kadın 9 günlük karantina sürecini anlattı Suriye sınırında askeri helikopter hareketliliği! İlk yardım hastanesine iniş yaptı Muhsin Ertuğral, Milli Takım Uluslararası Teknik Danışmanı oldu İran'da koronavirüs nedeniyle futbol maçları ertelendi