Erdoğan: "Ne ülkemizi terör örgütlerinin, eli kanlı rejimin ve onları destekleyenlerin insafına... - Son Dakika
Son Dakika Politika Erdoğan: 'Ne ülkemizi terör örgütlerinin, eli kanlı rejimin ve onları destekleyenlerin insafına... - Son Dakika

Erdoğan: "Ne ülkemizi terör örgütlerinin, eli kanlı rejimin ve onları destekleyenlerin insafına...

6 saat önce

Erdoğan: "Ne ülkemizi terör örgütlerinin, eli kanlı rejimin ve onları destekleyenlerin insafına terk edeceğiz ne de mazlum Suriye halkını kendi başına bırakacağız."

Erdoğan:

Erdoğan: "Ne ülkemizi terör örgütlerinin, eli kanlı rejimin ve onları destekleyenlerin insafına terk edeceğiz ne de mazlum Suriye halkını kendi başına bırakacağız."

Suriye, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 12:08 Kaynak: AA
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