Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Ne Yaptılarsa Bu Milletin Çelik Gibi İradesi Karşısında Çaresiz Kalanlar, 31 Mart İçin...

Erdoğan: "Ne Yaptılarsa Bu Milletin Çelik Gibi İradesi Karşısında Çaresiz Kalanlar, 31 Mart İçin...

24 dakika önce

Erdoğan: "Ne yaptılarsa bu milletin çelik gibi iradesi karşısında çaresiz kalanlar, 31 Mart için tarihlerinin en büyük ittifakını oluşturdular"

Erdoğan:
Erdoğan: "Ne yaptılarsa bu milletin çelik gibi iradesi karşısında çaresiz kalanlar, 31 Mart için tarihlerinin en büyük ittifakını oluşturdular"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 02:28 Kaynak: AA

Politika
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