Erdoğan: "Ne Yaptılarsa Bu Milletin Çelik Gibi İradesi Karşısında Çaresiz Kalanlar, 31 Mart İçin...

Erdoğan: "Ne yaptılarsa bu milletin çelik gibi iradesi karşısında çaresiz kalanlar, 31 Mart için tarihlerinin en büyük ittifakını oluşturdular"

Erdoğan: "Ne yaptılarsa bu milletin çelik gibi iradesi karşısında çaresiz kalanlar, 31 Mart için tarihlerinin en büyük ittifakını oluşturdular"

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