Erdoğan: "Ne Yaptılarsa Bu Milletin Çelik Gibi İradesi Karşısında Çaresiz Kalanlar, 31 Mart İçin...
24 dakika önce
Erdoğan: "Ne yaptılarsa bu milletin çelik gibi iradesi karşısında çaresiz kalanlar, 31 Mart için tarihlerinin en büyük ittifakını oluşturdular"
Erdoğan: "Ne yaptılarsa bu milletin çelik gibi iradesi karşısında çaresiz kalanlar, 31 Mart için tarihlerinin en büyük ittifakını oluşturdular"
Son Dakika
» Politika
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 02:28 Kaynak: AA
Elazığspor'da Teknik Direktör Erhan Altın ile Yollar Ayrıldı
Kıbrıs'ta 1 Asker Şehit Oldu
Galatasaray'da Younes Belhanda Son 4 Maçta 4 Kez Rakip Fileleri Havalandırdı
İkbal Gürpınar, Verdiği Konferanslarla Sosyal Medyada Alay Konusu Oldu