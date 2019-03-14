Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "(Netanyahu) Bu Adamın Mescid-i Aksa'nın Bizdeki Kutsiyetine Yönelik, En Ufak Bir...

Erdoğan: "(Netanyahu) Bu Adamın Mescid-i Aksa'nın Bizdeki Kutsiyetine Yönelik, En Ufak Bir...

1 saat önce

Erdoğan: "(Netanyahu) Bu adamın Mescid-i Aksa'nın bizdeki kutsiyetine yönelik, en ufak bir hassasiyeti yok. Bizi belki tahrik etmeye çalışıyor yani ülkemdeki özellikle onlara ait mabetlerle ilgili tahrik etmeye çalışıyor ama biz bu tahrike gelmeyiz.

Erdoğan:
Erdoğan: "(Netanyahu) Bu adamın Mescid-i Aksa'nın bizdeki kutsiyetine yönelik, en ufak bir hassasiyeti yok. Bizi belki tahrik etmeye çalışıyor yani ülkemdeki özellikle onlara ait mabetlerle ilgili tahrik etmeye çalışıyor ama biz bu tahrike gelmeyiz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 10:49 Kaynak: AA

Aksa, Güncel
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