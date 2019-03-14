Erdoğan: "(Netanyahu) Bu Adamın Mescid-i Aksa'nın Bizdeki Kutsiyetine Yönelik, En Ufak Bir...
1 saat önce
Erdoğan: "(Netanyahu) Bu adamın Mescid-i Aksa'nın bizdeki kutsiyetine yönelik, en ufak bir hassasiyeti yok. Bizi belki tahrik etmeye çalışıyor yani ülkemdeki özellikle onlara ait mabetlerle ilgili tahrik etmeye çalışıyor ama biz bu tahrike gelmeyiz.
Erdoğan: "(Netanyahu) Bu adamın Mescid-i Aksa
'nın bizdeki kutsiyetine yönelik, en ufak bir hassasiyeti yok. Bizi belki tahrik etmeye çalışıyor yani ülkemdeki özellikle onlara ait mabetlerle ilgili tahrik etmeye çalışıyor ama biz bu tahrike gelmeyiz."
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Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 10:49 Kaynak: AA
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