Erdoğan: "Netanyahu Sen Yanlış Kapıya Vurdun. Erdoğan Mazlumların Sesidir, Sen Zalimlerin Sesisin,...
3 saat önce
Erdoğan: "Netanyahu sen yanlış kapıya vurdun. Erdoğan mazlumların sesidir, sen zalimlerin sesisin, sen devlet terörü estiriyorsun."
Erdoğan: "Netanyahu
sen yanlış kapıya vurdun. Erdoğan mazlumların sesidir, sen zalimlerin sesisin, sen devlet terörü estiriyorsun."
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Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 03:08 Kaynak: AA
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