Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Netanyahu Sen Yanlış Kapıya Vurdun. Erdoğan Mazlumların Sesidir, Sen Zalimlerin Sesisin,...

Erdoğan: "Netanyahu Sen Yanlış Kapıya Vurdun. Erdoğan Mazlumların Sesidir, Sen Zalimlerin Sesisin,...

3 saat önce

Erdoğan: "Netanyahu sen yanlış kapıya vurdun. Erdoğan mazlumların sesidir, sen zalimlerin sesisin, sen devlet terörü estiriyorsun."

Erdoğan:
Erdoğan: "Netanyahu sen yanlış kapıya vurdun. Erdoğan mazlumların sesidir, sen zalimlerin sesisin, sen devlet terörü estiriyorsun."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 03:08 Kaynak: AA

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