Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "(Netenyahu) Seçimler Yaklaşırken Şu Anda O Çılgına Döndü, 'Acaba Ne Olacak, Ne Olur?

Erdoğan: "(Netenyahu) Seçimler Yaklaşırken Şu Anda O Çılgına Döndü, 'Acaba Ne Olacak, Ne Olur?

11 dakika önce

Erdoğan: "(Netenyahu) Seçimler yaklaşırken şu anda o çılgına döndü, 'Acaba ne olacak, ne olur?

Erdoğan:
Erdoğan: "(Netenyahu) Seçimler yaklaşırken şu anda o çılgına döndü, 'Acaba ne olacak, ne olur?' falan gibi. Ben daha önce de orada başbakan gördüm veya başbakanlar gördüm, onlarla da bu konuları konuştuk ama ben böylesini görmedim."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 10:42 Kaynak: AA

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