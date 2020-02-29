Erdoğan: "Neticeleri en az 100 yıl önceki kadar büyük olacak bir mücadeleden, zaferle çıkmak için... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erdoğan: 'Neticeleri en az 100 yıl önceki kadar büyük olacak bir mücadeleden, zaferle çıkmak için... - Son Dakika

Erdoğan: "Neticeleri en az 100 yıl önceki kadar büyük olacak bir mücadeleden, zaferle çıkmak için...

17 dakika önce

Erdoğan: "Neticeleri en az 100 yıl önceki kadar büyük olacak bir mücadeleden, zaferle çıkmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Erdoğan:

Erdoğan: "Neticeleri en az 100 yıl önceki kadar büyük olacak bir mücadeleden, zaferle çıkmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 10:34 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ruhani ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Ruhani'den Rusya'sız zirve teklifi Vedat Muriqi'nin golden sonra asker selamı vermesini Antalyaspor taraftarı alkışladı Liverpool, Watford'a 3-0 mağlup oldu ve 44 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi

Son Dakika Haberleri
17:42 Erkan Kolçak Köstendil: Bir anne hüngür hüngür ağlayarak kulise geldi
17:42 Celil Nalçakan: Nefes almaya utanıyorum!
17:18 Sizce geçtiğimiz haftaya damga vuran magazin olayı hangisi?
17:03 İZDOB, "Carmen" balesinin dünya prömiyerini yapacak
17:03 45. Cesar Sinema Ödülleri sahiplerini

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.02.2020 22:51:33. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Erdoğan: "Neticeleri en az 100 yıl önceki kadar büyük olacak bir mücadeleden, zaferle çıkmak için... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]