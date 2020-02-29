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Erdoğan: "Neticeleri en az 100 yıl önceki kadar büyük olacak bir mücadeleden, zaferle çıkmak için...
17 dakika önce
Erdoğan: "Neticeleri en az 100 yıl önceki kadar büyük olacak bir mücadeleden, zaferle çıkmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 10:34 Kaynak: AA
Erdoğan: "Neticeleri en az 100 yıl önceki kadar büyük olacak bir mücadeleden, zaferle çıkmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz."
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