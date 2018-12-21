Erdoğan: "Nihayet Geçtiğimiz Günlerde Bu Konuda Şu Ana Kadar Ki En Açık ve Ümit Verici Sözleri...

Erdoğan: "Nihayet geçtiğimiz günlerde bu konuda şu ana kadar ki en açık ve ümit verici sözleri Amerikan yönetiminden duymayı başardık.

Erdoğan: "Nihayet geçtiğimiz günlerde bu konuda şu ana kadar ki en açık ve ümit verici sözleri Amerikan yönetiminden duymayı başardık. Atalarımız, 'Sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yermiş' der. Biz de geçmişteki kötü tecrübelerimiz sebebiyle bu sözleri memnuniyetle bir o kadar ihtiyatla karşılıyoruz."

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