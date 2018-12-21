Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Nihayet Geçtiğimiz Günlerde Bu Konuda Şu Ana Kadar Ki En Açık ve Ümit Verici Sözleri...

Erdoğan: "Nihayet Geçtiğimiz Günlerde Bu Konuda Şu Ana Kadar Ki En Açık ve Ümit Verici Sözleri...

4 saat önce

Erdoğan: "Nihayet geçtiğimiz günlerde bu konuda şu ana kadar ki en açık ve ümit verici sözleri Amerikan yönetiminden duymayı başardık.

Erdoğan:
Erdoğan: "Nihayet geçtiğimiz günlerde bu konuda şu ana kadar ki en açık ve ümit verici sözleri Amerikan yönetiminden duymayı başardık. Atalarımız, 'Sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yermiş' der. Biz de geçmişteki kötü tecrübelerimiz sebebiyle bu sözleri memnuniyetle bir o kadar ihtiyatla karşılıyoruz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 04:04 Kaynak: AA

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