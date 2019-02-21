Erdoğan: "Nisan Ayıyla Birlikte Türkiye Tamamen Reform Gündemine, Büyük Projelerine, Büyük...
1 saat önce
Erdoğan: "Nisan ayıyla birlikte Türkiye tamamen reform gündemine, büyük projelerine, büyük yatırımlarına odaklanmış olarak geleceğe doğru yol alacak.
Erdoğan: "Nisan ayıyla birlikte Türkiye
tamamen reform gündemine, büyük projelerine, büyük yatırımlarına odaklanmış olarak geleceğe doğru yol alacak."
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Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 06:36 Kaynak: AA
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