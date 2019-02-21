Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Nisan Ayıyla Birlikte Türkiye Tamamen Reform Gündemine, Büyük Projelerine, Büyük...

Erdoğan: "Nisan Ayıyla Birlikte Türkiye Tamamen Reform Gündemine, Büyük Projelerine, Büyük...

1 saat önce

Erdoğan: "Nisan ayıyla birlikte Türkiye tamamen reform gündemine, büyük projelerine, büyük yatırımlarına odaklanmış olarak geleceğe doğru yol alacak.

Erdoğan:
Erdoğan: "Nisan ayıyla birlikte Türkiye tamamen reform gündemine, büyük projelerine, büyük yatırımlarına odaklanmış olarak geleceğe doğru yol alacak."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 06:36 Kaynak: AA

Türkiye, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ülkü Ocakları Başkanı, Metin Uca'yı Tehdit Etti: Diz Çökmek Nedir Anlatacağım! Maduro'dan Şirketlere Talimat: Türkiye'de Hesap Açın

Alman Tatilciler Yunanistan ve İspanya Yerine Türkiye'yi Tercih Ediyor Ünlü Gazeteci Ahmet Ercanlar, Hürriyet'ten İstifa Etti!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.2.2019 20:03:56. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Nisan Ayıyla Birlikte Türkiye Tamamen Reform Gündemine, Büyük Projelerine, Büyük...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]