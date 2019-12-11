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Erdoğan: "(Nobel) Bu verdiğiniz ödül, bir Aziz Sancar hocamıza, bir Orhan Pamuk'a verilmiş ödül...
6 saat önce
Erdoğan: "(Nobel) Bu verdiğiniz ödül, bir Aziz Sancar hocamıza, bir Orhan Pamuk'a verilmiş ödül değildir.
Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 03:28 Kaynak: AA
Erdoğan: "(Nobel) Bu verdiğiniz ödül, bir Aziz Sancar hocamıza, bir Orhan Pamuk'a verilmiş ödül değildir. Kimseyi aldatamazsınız ve aldatamayacaksınız"
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