Erdoğan: "(Nobel) Bu verdiğiniz ödül, bir Aziz Sancar hocamıza, bir Orhan Pamuk'a verilmiş ödül... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erdoğan: '(Nobel) Bu verdiğiniz ödül, bir Aziz Sancar hocamıza, bir Orhan Pamuk'a verilmiş ödül... - Son Dakika

Erdoğan: "(Nobel) Bu verdiğiniz ödül, bir Aziz Sancar hocamıza, bir Orhan Pamuk'a verilmiş ödül...

6 saat önce

Erdoğan: "(Nobel) Bu verdiğiniz ödül, bir Aziz Sancar hocamıza, bir Orhan Pamuk'a verilmiş ödül değildir.

Erdoğan:

Erdoğan: "(Nobel) Bu verdiğiniz ödül, bir Aziz Sancar hocamıza, bir Orhan Pamuk'a verilmiş ödül değildir. Kimseyi aldatamazsınız ve aldatamayacaksınız"

Aziz Sancar, Orhan Pamuk, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 03:28 Kaynak: AA
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