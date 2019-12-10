Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Nobel Edebiyat Ödülü'nün ırkçı bir şahsa verilmesi, insan hakları ihlallerinin...
Son Dakika Politika Erdoğan: 'Nobel Edebiyat Ödülü'nün ırkçı bir şahsa verilmesi, insan hakları ihlallerinin... - Son Dakika

Erdoğan: "Nobel Edebiyat Ödülü'nün ırkçı bir şahsa verilmesi, insan hakları ihlallerinin...

6 saat önce

Erdoğan: "Nobel Edebiyat Ödülü'nün ırkçı bir şahsa verilmesi, insan hakları ihlallerinin ödüllendirilmesinden başka hiçbir anlam taşımayacaktır.

Erdoğan:

Erdoğan: "Nobel Edebiyat Ödülü'nün ırkçı bir şahsa verilmesi, insan hakları ihlallerinin ödüllendirilmesinden başka hiçbir anlam taşımayacaktır."

Politika

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 11:54 Kaynak: AA
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