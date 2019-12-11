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Erdoğan: "(Nobel ödülüne gösterilen tepki) Bu onurlu duruşa destek veren tüm siyasi liderlere...
6 saat önce
Erdoğan: "(Nobel ödülüne gösterilen tepki) Bu onurlu duruşa destek veren tüm siyasi liderlere şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum.
Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 03:28 Kaynak: AA
Erdoğan: "(Nobel ödülüne gösterilen tepki) Bu onurlu duruşa destek veren tüm siyasi liderlere şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum."
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