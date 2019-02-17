Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Normal Şartlarda Sokakta Yolları Dahi Kesişmeyecek Partiler, Kapalı Kapılar Ardında 'Al...

Erdoğan: "Normal Şartlarda Sokakta Yolları Dahi Kesişmeyecek Partiler, Kapalı Kapılar Ardında 'Al...

42 dakika önce

Erdoğan: "Normal şartlarda sokakta yolları dahi kesişmeyecek partiler, kapalı kapılar ardında 'al gülüm ver gülüm' pazarlığına girebiliyor.

Erdoğan:
Erdoğan: "Normal şartlarda sokakta yolları dahi kesişmeyecek partiler, kapalı kapılar ardında 'al gülüm ver gülüm' pazarlığına girebiliyor."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 03:44 Kaynak: AA

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