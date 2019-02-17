Erdoğan: "Normal Şartlarda Sokakta Yolları Dahi Kesişmeyecek Partiler, Kapalı Kapılar Ardında 'Al...
42 dakika önce
Erdoğan: "Normal şartlarda sokakta yolları dahi kesişmeyecek partiler, kapalı kapılar ardında 'al gülüm ver gülüm' pazarlığına girebiliyor.
Erdoğan: "Normal şartlarda sokakta yolları dahi kesişmeyecek partiler, kapalı kapılar ardında 'al gülüm ver gülüm' pazarlığına girebiliyor."
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Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 03:44 Kaynak: AA
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