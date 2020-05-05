Normalleşme takvimi öncesi uyardı: Kurallara uyulmazsa tedbirler sıkılaşır - Son Dakika
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Normalleşme takvimi öncesi uyardı: Kurallara uyulmazsa tedbirler sıkılaşır

12 dakika önce

MYK Toplantısı öncesinde açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, normalleşme takvimine değinerek "Kurallara uymazsak bedelini öder, tedbirleri yeniden sıkılaştırmak zorunda kalabiliriz" ifadelerini kullandı.

Normalleşme takvimi öncesi uyardı: Kurallara uyulmazsa tedbirler sıkılaşır, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MYK toplantısı öncesi önemli değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'nin normalleşme sürecine geçişe değinen Erdoğan, "Yeni dönemde kurallara mutlaka uymamız gerekiyor. Kazanımları tehlikeye atacak adımlardan kaçınmak gerek. Kurallara uyulmazsa tedbirleri yeniden gözden geçiririz" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları;

"Rehavete ve karamsarlığa mahal vermeden, ülkemizi bu salgın müsibetinden kurtaracağız. Milletimizin verdiği destek en büyük güç kaynağımızdır. Yanımızda yer alan halkımızdan bir müddet daha bu hassasiyetini sürdürmesini bekliyoruz.

"KURALLARA UYULMAZSA TEDBİRLER GÖZDEN GEÇİRİLİR"

Mayıs ayında faaliyetlerine yeniden başlatmaya izin verdiğimiz işletmelerle, insanlarımıza kurallara riayet konusunda güveniyoruz. Aksi halde tedbirleri yeniden sıkılaştırmak zorunda kalabiliriz. Salgını ne kadar çabuk yenersek normal hayata o derece hızlı döneriz. Kurallara uymazsak bunun bedelini hep birlikte öderiz. Tedbirlere uymaya devam etmeliyiz. Kurallara uyulmazsa tedbirleri yeniden gözden geçiririz.

"ÇOK DAHA BÜYÜK ATILIMLARA YÖNELMELİYİZ"

Aynı şekilde yargı reformu strateji belgemizde yer alan henüz kanunlaşmamış olanlarla ilgili hazırlıklarımızı yoğunlaştırmalıyız. Çok daha büyük atılımlara yönelmek mecburiyetindeyiz. Yaşadığımız süreç gelişmiş diye tabi edilen ülkelerin öyle sandığımız gibi güçlü olmadığını gösterdi. Türkiye çok daha sağlam bir duruş sergileyerek bu süreci atlatmıştır."

Merkez Yürütme Kurulu, Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Politika, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.05.2020 03:00 


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