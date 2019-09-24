Erdoğan: (Nükleer güce dayalı kitle imha silahları) ya herkese yasak ya herkes için serbest olmalı,...
55 dakika önce
Erdoğan: (Nükleer güce dayalı kitle imha silahları) ya herkese yasak ya herkes için serbest olmalı, bu sorunu adalet temelinde çözüme kavuşturalım.
Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 06:30 Kaynak: AA
Erdoğan: (Nükleer güce dayalı kitle imha silahları) ya herkese yasak ya herkes için serbest olmalı, bu sorunu adalet temelinde çözüme kavuşturalım.
Türkiye'de kadınlar erkeklerden 5 yıl daha fazla yaşıyor Atatürk havalimanı'nda millet bahçesi hazırlıkları başladı Oyuncu Demi Moore'dan korkunç itiraf: Annem 15 yaşımda uğradığım cinsel istismara göz yumdu Darbe girişimi sonrası tutuklanan Nazlı Ilıcak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup yazdı