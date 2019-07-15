Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "O gece dünyaya örnek teşkil edecek bir dik duruş sergileyen medyamıza, sivil toplum...
Son Dakika Güncel Haber

Erdoğan: "O gece dünyaya örnek teşkil edecek bir dik duruş sergileyen medyamıza, sivil toplum...

6 saat önce

Erdoğan: "O gece dünyaya örnek teşkil edecek bir dik duruş sergileyen medyamıza, sivil toplum kuruluşlarımıza, aydınlarımıza buradan şahsım ve milletim adına özellikle teşekkür ediyorum.

Erdoğan:
Erdoğan: "O gece dünyaya örnek teşkil edecek bir dik duruş sergileyen medyamıza, sivil toplum kuruluşlarımıza, aydınlarımıza buradan şahsım ve milletim adına özellikle teşekkür ediyorum."
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 09:16 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



3 ay önce evlenen sözleşmeli er kazada öldü Beştepe'de anma töreni: Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz Anıtı'na çelenk bıraktı 15 Temmuz'da en ağır darbeyi alan Nihal Olçok paylaşımıyla ağlattı! 15 Temmuz'un yıldönümünde 90 bin camide selalar okundu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.7.2019 04:15:21. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "O gece dünyaya örnek teşkil edecek bir dik duruş sergileyen medyamıza, sivil toplum...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]