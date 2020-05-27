Erdoğan: "O gün hukuk ve adalet ayaklar altına alınarak idam sehpasına gönderilen milletin bu...

Erdoğan: "O gün hukuk ve adalet ayaklar altına alınarak idam sehpasına gönderilen milletin bu 3adamı değil bizatihi milli iradenin ta kendisi olmuştur"

Erdoğan: "O gün hukuk ve adalet ayaklar altına alınarak idam sehpasına gönderilen milletin bu 3adamı değil bizatihi milli iradenin ta kendisi olmuştur"

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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