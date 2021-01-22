Erdoğan: "OECD'nin İstanbul Merkezi vasıtasıyla, teşkilatın geniş coğrafyalara yönelik çalışmalarına daha fazla katkıda bulunma fırsatı yakalayacağız" - Son Dakika

Erdoğan: "OECD'nin İstanbul Merkezi vasıtasıyla, teşkilatın geniş coğrafyalara yönelik çalışmalarına daha fazla katkıda bulunma fırsatı yakalayacağız"
22.01.2021 14:39
Erdoğan: "OECD'nin İstanbul Merkezi vasıtasıyla, teşkilatın geniş coğrafyalara yönelik çalışmalarına daha fazla katkıda bulunma fırsatı yakalayacağız"
Erdoğan: "OECD'nin İstanbul Merkezi vasıtasıyla, teşkilatın geniş coğrafyalara yönelik çalışmalarına daha fazla katkıda bulunma fırsatı yakalayacağız"
İstanbul, Güncel, Son Dakika
Kaynak: AA
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