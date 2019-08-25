Son Dakika Haberleri: Erdoğan, oğlunu terörden kurtaran anne ile görüştü
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Erdoğan, oğlunu terörden kurtaran anne ile görüştü

1 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır'da dağa kaçırılan oğluna, HDP İl Başkanlığı önünde yaptığı eylemle kavuşan anne Hacire Akar ile telefonda görüntülü görüştü.

Erdoğan, oğlunu terörden kurtaran anne ile görüştü, System.String[]

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır'da dağa kaçırılan oğluna, HDP İl Başkanlığı önünde yaptığı eylemle kavuşan anne Hacire Akar ile telefonda görüntülü görüştü.

Trabzon'un Tonya ilçesinde Foleya Mountain Resort Otel Açılışı'na katılan Erdoğan, burada anne Akar ile görüntülü bir görüşme yaptı.

Akar'ı tebrik edip, geçmiş olsun dileklerini ileten Erdoğan, "Direndiniz ve söke söke bu hainlerin elinden o evladınızı kurtardınız. Bundan dolayı sizleri şahsım, milletim adına tebrik ediyorum. Bu tür annelere, analara ihtiyacımız var. Onun için sizleri özellikle tebrik ediyorum, yavrunuzun gözlerinden öpüyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun." ifadelerini kullandı.

Türkçe bilmediği için Kürtçe konuşan ve yanındakilerce tercüme edilen konuşmada anne Akar ise Erdoğan'a teşekkür ederek, "Benim oğlum size emanet." dedi.

Erdoğan da "Eyvallah, başım gözüm üstüne." karşılığını verdi.

Oğlunun cezaevine atılmamasını isteyen Akar'a Erdoğan, "Niye atalım? Biz sana teslim ediyoruz, sen gereğini yapacaksın. Biz, her zaman sizin yanınızdayız, sizle beraberiz." yanıtını verdi.

Bu sırada Erdoğan'ın yanında bulunan eski Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu ve AK Parti'den daha önce milletvekili adayı olan Suna Kepolu, Akar ile Kürtçe konuştu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da eşlik ettiği konuşma sonunda Erdoğan, Akar ile Kürtçe vedalaştı.

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Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 05:28 Kaynak: AA
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