Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Öğrencilerin Yetişmesiyle Değil de Başörtüsüyle, Sakalla, Kıyafetle Uğraşan Bir...

Erdoğan: "Öğrencilerin Yetişmesiyle Değil de Başörtüsüyle, Sakalla, Kıyafetle Uğraşan Bir...

2 saat önce

Erdoğan: "Öğrencilerin yetişmesiyle değil de başörtüsüyle, sakalla, kıyafetle uğraşan bir üniversitenin ne ülkeye ne de millete bir faydası olur.

Erdoğan:
Erdoğan: "Öğrencilerin yetişmesiyle değil de başörtüsüyle, sakalla, kıyafetle uğraşan bir üniversitenin ne ülkeye ne de millete bir faydası olur."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 02:36 Kaynak: AA

Politika
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