Erdoğan: "Öğrencilerin Yetişmesiyle Değil de Başörtüsüyle, Sakalla, Kıyafetle Uğraşan Bir...
2 saat önce
Erdoğan: "Öğrencilerin yetişmesiyle değil de başörtüsüyle, sakalla, kıyafetle uğraşan bir üniversitenin ne ülkeye ne de millete bir faydası olur.
Erdoğan: "Öğrencilerin yetişmesiyle değil de başörtüsüyle, sakalla, kıyafetle uğraşan bir üniversitenin ne ülkeye ne de millete bir faydası olur."
Son Dakika
» Politika
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 02:36 Kaynak: AA
Turkcell, Cepten İnternet Paylaşımı Kararında Değişikliğe Gitti
Yeşim Erbil, Mehmet Ali Erbil'in Darp Edildiği İddialarını Yalanladı
Milyonlarca Memur ve Memur Emeklisini Ocak'ta Yüzde 11,14'lük Zam Bekliyor
Son Dakika! Adalet Bakanı Gül'den İsrail Adalet Bakanı'na Yanıt: Terör Adına Ağıt Yakılmasına Şaşırmıyoruz