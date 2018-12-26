Erdoğan: "Öğrencilerin Yetişmesiyle Değil de Başörtüsüyle, Sakalla, Kıyafetle Uğraşan Bir...

Erdoğan: "Öğrencilerin yetişmesiyle değil de başörtüsüyle, sakalla, kıyafetle uğraşan bir üniversitenin ne ülkeye ne de millete bir faydası olur.

Erdoğan: "Öğrencilerin yetişmesiyle değil de başörtüsüyle, sakalla, kıyafetle uğraşan bir üniversitenin ne ülkeye ne de millete bir faydası olur."

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