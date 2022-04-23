Erdoğan öğrencilerle masa tenisi oynadı: Raketi tutuşu dikkat çekti - Son Dakika
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Erdoğan öğrencilerle masa tenisi oynadı: Raketi tutuşu dikkat çekti

23.04.2022 10:49

Mimar Sinan Yurdu'nda kalan öğrencilerle iftar programında bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, masa tenisi oynadı. Erdoğan'ın raketi tutuş tarzı dikkat çekti. Sosyal medyada oyun stiliyle ilgili çok sayıda yorum yapıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşla iftar buluşmalarını sürdürüyor. Erdoğan bu sefer de Maltepe'de Mimar Sinan Erkek Öğrenci Yurdu'nda öğrencilerle iftar yaptı.

GUİDETTİ İLE DE MAÇ YAPTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iftar sonrasında öğrencilerle sohbet ettikten sonra masa tenisi oynadı. Vakıfbank ve Türkiye Kadın Milli Voleybol Takımı'nın hocası Giovanni Guidetti ile de maç yapan Erdoğan, daha sonra öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

RAKET TUTUŞU GÜNDEM OLDU

Tenise hayli alışık olduğu görülen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tenis raketini sap kısmından değil de yuvarlak olan tarafından tutması sosyal medyada gündeme oturdu.

ÇOK SAYIDA YORUM GELDİ

Sosyal medyada konuyla ilgili çok sayıda yorum yapıldı. Bir kullanıcı ise "B Bildiğim kadarıyla Cumhurbaşkanı sık sık tenis oynuyor. Böyle tutunca da sürekli kazanıyormuş" ifadelerini kullandı.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tenis oynadığı anlar:

Cumhurbaşkanı Erdoğan öğrencilerle masa tenisi oynadı, raket tutuşu sosyal medyada gündem oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan öğrencilerle masa tenisi oynadı, raket tutuşu sosyal medyada gündem oldu
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Recep Tayyip Erdoğan, Sinan Erkek, Maltepe, Tenis, Güncel, Son Dakika

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