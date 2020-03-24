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Erdoğan: "(Okullarda tatilin uzatılması) Bilim Kurulu uzatılmasında fayda var diyorsa ona uyalım,...
6 saat önce
Erdoğan: "(Okullarda tatilin uzatılması) Bilim Kurulu uzatılmasında fayda var diyorsa ona uyalım, çünkü işin ehli onlar.
Erdoğan: "(Okullarda tatilin uzatılması) Bilim Kurulu uzatılmasında fayda var diyorsa ona uyalım, çünkü işin ehli onlar."
Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 01:56 Kaynak: AA
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