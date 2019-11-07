Erdoğan: "Olay Türkiye, Türkiye'nin sporcuları olunca hava değişiyor.
8 saat önce
Erdoğan: "Olay Türkiye, Türkiye'nin sporcuları olunca hava değişiyor.
Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 10:18 Kaynak: AA
Erdoğan: "Olay Türkiye, Türkiye'nin sporcuları olunca hava değişiyor. Bu da UEFA'nın bir an önce bu yanlıştan dönmesini gerektiriyor. Yanlış kararlarıyla sporun daha fazla siyasallaşmasına fırsat vermemeleri gerekiyor."
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