Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Olay Türkiye, Türkiye'nin sporcuları olunca hava değişiyor.
Son Dakika Politika Erdoğan: 'Olay Türkiye, Türkiye'nin sporcuları olunca hava değişiyor.

Erdoğan: "Olay Türkiye, Türkiye'nin sporcuları olunca hava değişiyor.

8 saat önce

Erdoğan: "Olay Türkiye, Türkiye'nin sporcuları olunca hava değişiyor.

Erdoğan:

Erdoğan: "Olay Türkiye, Türkiye'nin sporcuları olunca hava değişiyor. Bu da UEFA'nın bir an önce bu yanlıştan dönmesini gerektiriyor. Yanlış kararlarıyla sporun daha fazla siyasallaşmasına fırsat vermemeleri gerekiyor."

Türkiye, Politika

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 10:18 Kaynak: AA
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