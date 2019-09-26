Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Oldukça ciddi sayılabilecek büyüklükteki bu depreme rağmen küçük birtakım hasarlar...
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Erdoğan: "Oldukça ciddi sayılabilecek büyüklükteki bu depreme rağmen küçük birtakım hasarlar...

1 saat önce

Erdoğan: "Oldukça ciddi sayılabilecek büyüklükteki bu depreme rağmen küçük birtakım hasarlar dışında yüreğimizi yakacak bir haber şu ana kadar almadık"

Erdoğan:

Erdoğan: "Oldukça ciddi sayılabilecek büyüklükteki bu depreme rağmen küçük birtakım hasarlar dışında yüreğimizi yakacak bir haber şu ana kadar almadık"

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 03:54 Kaynak: AA
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