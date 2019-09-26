Erdoğan: "Oldukça ciddi sayılabilecek büyüklükteki bu depreme rağmen küçük birtakım hasarlar...
1 saat önce
Erdoğan: "Oldukça ciddi sayılabilecek büyüklükteki bu depreme rağmen küçük birtakım hasarlar dışında yüreğimizi yakacak bir haber şu ana kadar almadık"
Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 03:54 Kaynak: AA
Erdoğan: "Oldukça ciddi sayılabilecek büyüklükteki bu depreme rağmen küçük birtakım hasarlar dışında yüreğimizi yakacak bir haber şu ana kadar almadık"
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