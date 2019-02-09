Erdoğan: "Olmadık İftiralarla, Yalan Yanlış Bilgilerle Milletimizin Kafasını Karıştırmaya...
1 saat önce
Erdoğan: "Olmadık iftiralarla, yalan yanlış bilgilerle milletimizin kafasını karıştırmaya çalışanlar en büyük zararı Türk savunma sanayine veriyor.
Erdoğan: "Olmadık iftiralarla, yalan yanlış bilgilerle milletimizin kafasını karıştırmaya çalışanlar en büyük zararı Türk savunma sanayine veriyor."
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Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 12:20 Kaynak: AA
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