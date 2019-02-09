Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Olmadık İftiralarla, Yalan Yanlış Bilgilerle Milletimizin Kafasını Karıştırmaya...

Erdoğan: "Olmadık İftiralarla, Yalan Yanlış Bilgilerle Milletimizin Kafasını Karıştırmaya...

1 saat önce

Erdoğan: "Olmadık iftiralarla, yalan yanlış bilgilerle milletimizin kafasını karıştırmaya çalışanlar en büyük zararı Türk savunma sanayine veriyor.

Erdoğan:
Erdoğan: "Olmadık iftiralarla, yalan yanlış bilgilerle milletimizin kafasını karıştırmaya çalışanlar en büyük zararı Türk savunma sanayine veriyor."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 12:20 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ersan İlyasova'nın Formasını Giydiği Milwaukee Bucks Galibiyet Serisini Sürdürdü Kartal'da Yıkılan Binanın Ardından Uzmanlar Uyardı: İstanbul'da 1,1 Milyon Bina Etkilenir

Bomba İddia: Türk Şirket, Venezuela'nın 900 Milyon Dolarlık Altınını Kaçırdı Danla Bilic'ten Şaşırtan İtiraf: Evli Bir Ünlü Erkek Bana Dün Gece Çok Güzeldi Diye Mesaj Attı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.2.2019 13:43:35. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Olmadık İftiralarla, Yalan Yanlış Bilgilerle Milletimizin Kafasını Karıştırmaya...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]