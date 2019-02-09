Erdoğan: "Olmadık İftiralarla, Yalan Yanlış Bilgilerle Milletimizin Kafasını Karıştırmaya...

Erdoğan: "Olmadık iftiralarla, yalan yanlış bilgilerle milletimizin kafasını karıştırmaya çalışanlar en büyük zararı Türk savunma sanayine veriyor."

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Danla Bilic'ten Şaşırtan İtiraf: Evli Bir Ünlü Erkek Bana Dün Gece Çok Güzeldi Diye Mesaj Attı