Erdoğan: Olursa olur, olmazsa kaldığımız yerden devam ederiz (2)
1 saat önce
BELEDİYEYİ ZİYARET ETTİCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplu açılış töreni ardından Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret etti. Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 06:13 Kaynak: DHA
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