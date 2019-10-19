Son Dakika Haberleri: Erdoğan: Olursa olur, olmazsa kaldığımız yerden devam ederiz (2)
Son Dakika Politika Erdoğan: Olursa olur, olmazsa kaldığımız yerden devam ederiz (2)

Erdoğan: Olursa olur, olmazsa kaldığımız yerden devam ederiz (2)

1 saat önce

BELEDİYEYİ ZİYARET ETTİCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplu açılış töreni ardından Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret etti.

Erdoğan: Olursa olur, olmazsa kaldığımız yerden devam ederiz (2), System.String[]

BELEDİYEYİ ZİYARET ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplu açılış töreni ardından Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret etti. Başkan Büyükkılıç, Erdoğan'a belediyenin çalışmaları ve projeleri hakkında sunum yaparak bilgi verdi.


Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı, Recep Tayyip Erdoğan, Memduh Büyükkılıç, Politika

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 06:13 Kaynak: DHA
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