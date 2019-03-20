Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "On Binlerce Kilometre Öteden Milletimizi Tehdide Yeltenen Müstevlilere Hak Ettikleri...

Erdoğan: "On Binlerce Kilometre Öteden Milletimizi Tehdide Yeltenen Müstevlilere Hak Ettikleri...

38 dakika önce

Erdoğan: "On binlerce kilometre öteden milletimizi tehdide yeltenen müstevlilere hak ettikleri cevabı vermek için sandıklara sahip çıkmalıyız."

Erdoğan:
Erdoğan: "On binlerce kilometre öteden milletimizi tehdide yeltenen müstevlilere hak ettikleri cevabı vermek için sandıklara sahip çıkmalıyız."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 01:29 Kaynak: AA

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