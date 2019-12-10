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Erdoğan: "On binlerce Müslümanın kanını döken bir caniyi savunan, öven bir şahsın böyle bir ödüle...
6 saat önce
Erdoğan: "On binlerce Müslümanın kanını döken bir caniyi savunan, öven bir şahsın böyle bir ödüle layık görülmesi, utanç vericidir, rezalettir.
Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 10:18 Kaynak: AA
Erdoğan: "On binlerce Müslümanın kanını döken bir caniyi savunan, öven bir şahsın böyle bir ödüle layık görülmesi, utanç vericidir, rezalettir."
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