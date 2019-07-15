Erdoğan: "Önceki darbelerde milli iradeye, Meclis ruhuna saldırı olsa bile Meclis binası fiilen...
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Erdoğan: "Önceki darbelerde milli iradeye, Meclis ruhuna saldırı olsa bile Meclis binası fiilen hedef alınmadı.
Erdoğan: "Önceki darbelerde milli iradeye, Meclis ruhuna saldırı olsa bile Meclis binası fiilen hedef alınmadı. 15 Temmuz'daki darbeye teşebbüs eden caniler bunu bile yaptılar." Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 09:18 Kaynak: AA
Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği'nden 15 Temmuz paylaşımı TRT'den gururlandıran 15 Temmuz klibi: Ne sandın! Cumhurbaşkanı Erdoğan Hafıza 15 Temmuz Müzesi'nin açılışını yaptı 15 Temmuz'un yıldönümünde 90 bin camide selalar okundu