Erdoğan: "Önceki darbelerde milli iradeye, Meclis ruhuna saldırı olsa bile Meclis binası fiilen...

Erdoğan: "Önceki darbelerde milli iradeye, Meclis ruhuna saldırı olsa bile Meclis binası fiilen hedef alınmadı.

Erdoğan: "Önceki darbelerde milli iradeye, Meclis ruhuna saldırı olsa bile Meclis binası fiilen hedef alınmadı. 15 Temmuz'daki darbeye teşebbüs eden caniler bunu bile yaptılar."

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