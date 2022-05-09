ERDOĞAN ONLARA EV SAHİPLİĞİ YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ - Son Dakika

İSTANBUL DHA - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'deki Suriyelilerin durumuyla ilgili, "Kapımız açık, onlara ev sahipliği yapmaya devam edeceğiz. Onları katillerin eline bırakmayacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MÜSİAD 32. Kuruluş Yıl Dönümü Programı ve Geleneksel MÜSİAD Türkiye'nin Gücü Ödülleri Töreni'ne katıldı.

Erdoğan, "Enerji hariç ihracatımızın ithalatı karşılama oranı yüzde yüzün üzerine çıktı. Bundan 20 sene önce yılda ancak 36 milyar dolar ihracat yapabilen Türkiye, bugün bu rakamı 30-35 günde gerçekleştirebilir seviyeye ulaştı" dedi.

Türkiye'deki yabancı uyruklularla ilgili tartışmalara değinen Erdoğan, "Ülkemize hicret eden ama Suriye ama Afganistan ama Irak, İran, fark etmiyor. Biz muhacirlik ve ensar olma kabiliyetinin ne olduğunu en iyi bilen bir kültürün mensuplarıyız. Muhacir nedir, ensar nedir bunu anlamayan, bunu bilmeyenlerle bizim işimiz yok. Suriye'den savaştan çıkıp ülkemize sığınan bu kardeşlerimize sonuna kadar sahip çıkacağız Bay Kemal. Arzu ettikleri zaman vatanlarına dönebilirler. Ama biz onları asla bu topraklardan kovmayız ve kovmayacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kapımız açık, onlara ev sahipliği yapmaya devam edeceğiz. Onları katillerin eline bırakmayacağız" ifadesini kullandı