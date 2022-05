ERDOĞAN ONLARA EV SAHİPLİĞİ YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ aktüel görüntü - Son Dakika

ERDOĞAN: ONLARA EV SAHİPLİĞİ YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ (3) aktüel görüntü

Gökçe KARAKÖSE, İdris TİFTİKÇİ, İbrahim MAŞE/ İSTANBUL, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'deki Suriyelilerin durumuyla ilgili, "Kapımız açık, onlara ev sahipliği yapmaya devam edeceğiz. Onları katillerin eline bırakmayacağız" dedi.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) tarafından düzenlenen, ekonomik ve toplumsal açıdan Türkiye'nin geleceğine katkıda bulunan kişi ve kuruluşların ödüllendirildiği 'Türkiye'nin Gücü Ödül Töreni" Taksim'deki Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleşti. Törene, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya katıldı.

ÜLKEMİZE SIĞINAN KARDEŞLERİMİZE SONUNA KADAR SAHİP ÇIKACAĞIZ

Burada konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ülkemize hicret eden ama Suriye ama Afganistan ama Irak, İran, fark etmiyor. Biz muhacirlik ve ensar olma kabiliyetinin ne olduğunu en iyi bilen bir kültürün mensuplarıyız. Muhacirlik nedir, ensar nedir bunu anlamayan, bunu bilmeyenlerle bizim işimiz yok. Biz sevgili peygamberimizin muhacirliğini de biliriz, ensar olduğu dönemi de biliriz. Onun için de biz bu yolda aynı anlayışla devam ediyoruz. Suriye'den savaştan çıkıp ülkemize sığınan bu kardeşlerimize sonuna kadar sahip çıkacağız Bay Kemal, siz ne derseniz deyin. Biz bu konutları da onlar için yapıyoruz. Arzu ettikleri zaman vatanlarına dönebilirler. Ama biz onları asla bu topraklardan kovmayız ve kovmayacağız, bunu bilesiniz. Kapımız açık onlara ev sahipliği yapmaya devam edeceğiz. Onları katillerin eline bırakmayacağız" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MÜSİAD'ın daima milletin ve milli iradenin yanında saf tuttuğunu da vurgulayarak, 'Suriye'nin kuzeyinde olduğu gibi briket evlerde 600- 650 briket evin orada inşa edilmesi sizin attığınız bu güzel adımlardan bir tanesidir. Hedef en az 100 bin briket evi orada inşa etmektir" dedi.

FİYAT OYUNLARINA VATANDAŞLARIMIZI KURBAN ETMEYECEĞİZ

'Asgari ücretten, memur ve emekli maaşlarına kadar her alanda insanımızın hayat standardını koruyacak adımlar atıyoruz" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: 'Gerek KDV indirimleriyle gerek destek paketlerimizle, gerekse pek çok alanda yaptığımız sübvansiyonlarla 85 milyonun her bir ferdinin fiyat artışlarından asgari düzeyde etkilenmesini sağlıyoruz. Bir taraftan küresel ve bölgesel istikrarsızlıklarla mücadele ederken diğer taraftan da ekonomide yakaladığımız ivmeyi artırmanın çabası içindeyiz. Bu süreçte temel önceliğimiz hem çevremizdeki ateşi sınırlarımız dışında tutmak hem de insanımızın işini, aşını, can ve mal emniyetini garanti etmektir"

Erdoğan, "Fahiş artışların bir kısmının ekonomik gerçeklerle bağlantısının bulunmadığını elbette biliyoruz. Serbest piyasa ekonomisi sınırları içinde kazanmak yerine gayri ahlaki yöntemlerle milletimizin aşına kan doğrama peşinde koşan fırsatçıların olduğunu da görüyoruz. Bakanlıklarımız ve diğer kurumlarımızda tamahkarlık yapanlarla mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Son 20 yılda insanımızı nasıl enflasyona ezdirmediysek, açgözlü piyasa cambazlarının fiyat oyunlarına da vatandaşlarımızı kurban etmeyeceğiz" dedi.

NİSAN AYI İTİBARİYLE 12 AYLIK İHRACAT 240 MİLYAR DOLARI AŞTI

Ödül alanları tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Fabrikalarımız çoğu zaman üç vardiya çalışarak siparişlerini yetiştirmeye çabalıyor. Yerli ve yabancı müteşebbislerin yatırım iştahı sürekli artıyor. İstihdamda 30 milyonun üstüne çıktık. Sanayi üretimimiz ve ihracatımız her ay rekorlar kırarak yükseliyor. 2021 yılını 225 milyar dolar ihracatla kapatıp bu yıl için daha büyük hedefler belirlemiştik. Nisan ayı itibariyle de 12 aylık ihracatımız 240 milyar doları aştı. Enerji hariç ihracatımızın, ithalatı karşılama oranı yüzde 100'ün üzerine çıktı. Bundan 20 yıl önce 365 günde ancak 36 milyar dolar ihracat yapabilen Türkiye bugün bu rakamı 30-35 günde gerçekleştirebilir seviyeye ulaştı. Yılsonu hedefimiz olan 250 milyar dolara emin adımlarla ilerliyoruz" diye konuştu.

EN DÜŞÜK ENERJİ MAALİYETİ TÜRKİYE'DEDİR

Erdoğan konuşmasına şöyle devam etti:

"Olumsuz küresel ekonomik görünüm Ukrayna ve Rusya arasında sıcak çatışmaların başlamasıyla daha da kötüleşti. Örneğin 2022 mart ayı itibariyle Avrupa'da doğalgaz fiyatları bir önceki yılın aynı ayına göre yaklaşık yüzde 600 oranında arttı. Yani 6 katına çıktı. Benzer fiyat yükselişlerini gıdadan petrole, nalbur fiyatlarından ara mamullere kadar her alanda görmek mümkün. Enerji, gıda ve ham madde fiyatları tüm dünyada enflasyonu körüklüyor. Aşırı yüksek enflasyon bugün Avrupa ve Amerika bölgesi başta olmak üzere herkesin ortak sorunu haline geldi. Enflasyon oranı Amerika Birleşik Devletleri ve Almanya'da son 40 yılın Fransa'da son 36 yılın, İngiltere'de son 30 yılın zirvesine ulaşmıştır. Dahası birçok ülkede üretim yavaşlamakta, istihdam düşmekte, iç talep zayıflarken bütçe açıkları ve kamu borçluluğu rekora koşmaktadır. Bu olumsuz gelişmelerden küresel ekonominin bir parçası olan Türk ekonomisi de ister istemez etkileniyor. Üstelik biz bir de kur baskısı ve eskiden beri en önemli sorunumuz olan rasyonaliteden uzak fiyatlandırma alışkanlığı ile mücadele ediyoruz. Artan enerji ve ham madde maliyetlerinin sanayicilerimiz üzerinde ciddi baskı oluşturduğunun farkındayız. Aynı şekilde piyasa fiyatlarında oluşan şişmenin de temel bahanesi petrol ve enerji fiyatlarındaki aşırı dalgalanmadır. Enerji fakiri olan bir ülke Türkiye. Buna rağmen kullanıcılara yansıyan fiyat bakımından Avrupa dahil en düşük enerji maliyeti Türkiye'dedir. Kendi kaynaklarımızdan enerji üretimini de teşvik ediyoruz. Muhalefetin sabotajlarına rağmen nükleer güç santrallerimizi devreye almak için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Akkuyu devam ediyor. İnşallah nükleer güç santralimiz olarak Akkuyu 2023 sonuna kadar inşallah bitireceğiz. Durmak yok yola devam ediyoruz ama birileri de sadece boş boş konuşup duruyor" diye konuştu.

Öte yandan törenin açılış konuşmasını MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı yaptı. Törende, 9 kategoride ödüller verildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da 'Türkiye'nin Gücü Özel Ödülü' takdim edildi. Erdoğan, törenin ana sponsoru Trendyol Grup Başkanı Çağlayan Çetin'e de hediye takdim etti.