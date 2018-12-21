Erdoğan: "Önümüzdeki Aylarda Suriye Sahasında Hem Pkk/pyd Unsurlarını Hem de Deaş Kalıntılarını...
4 saat önce
Erdoğan: "Önümüzdeki aylarda Suriye sahasında hem PKK/PYD unsurlarını hem de DEAŞ kalıntılarını ortadan kaldıracak bir harekat tarzı izleyeceğiz.
Erdoğan: "Önümüzdeki aylarda Suriye sahasında hem PKK/PYD unsurlarını hem de DEAŞ kalıntılarını ortadan kaldıracak bir harekat tarzı izleyeceğiz. Bunun bilinmesi lazım."
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Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 04:03 Kaynak: AA
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