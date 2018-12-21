Erdoğan: "Önümüzdeki Aylarda Suriye Sahasında Hem Pkk/pyd Unsurlarını Hem de Deaş Kalıntılarını...

Erdoğan: "Önümüzdeki aylarda Suriye sahasında hem PKK/PYD unsurlarını hem de DEAŞ kalıntılarını ortadan kaldıracak bir harekat tarzı izleyeceğiz.

Erdoğan: "Önümüzdeki aylarda Suriye sahasında hem PKK/PYD unsurlarını hem de DEAŞ kalıntılarını ortadan kaldıracak bir harekat tarzı izleyeceğiz. Bunun bilinmesi lazım."

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