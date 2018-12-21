Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Önümüzdeki Aylarda Suriye Sahasında Hem Pkk/pyd Unsurlarını Hem de Deaş Kalıntılarını...

Erdoğan: "Önümüzdeki Aylarda Suriye Sahasında Hem Pkk/pyd Unsurlarını Hem de Deaş Kalıntılarını...

4 saat önce

Erdoğan: "Önümüzdeki aylarda Suriye sahasında hem PKK/PYD unsurlarını hem de DEAŞ kalıntılarını ortadan kaldıracak bir harekat tarzı izleyeceğiz.

Erdoğan:
Erdoğan: "Önümüzdeki aylarda Suriye sahasında hem PKK/PYD unsurlarını hem de DEAŞ kalıntılarını ortadan kaldıracak bir harekat tarzı izleyeceğiz. Bunun bilinmesi lazım."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 04:03 Kaynak: AA

PKK, Suriye, Güncel
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