Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Önümüzdeki aylarda yaşanacak gelişmeler, Suriye krizinin suhuletle mi çözüleceği, yoksa...
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Erdoğan: "Önümüzdeki aylarda yaşanacak gelişmeler, Suriye krizinin suhuletle mi çözüleceği, yoksa...

35 dakika önce

Erdoğan: "Önümüzdeki aylarda yaşanacak gelişmeler, Suriye krizinin suhuletle mi çözüleceği, yoksa derinleşeceği mi hususunda belirleyici olacaktır.

Erdoğan:

Erdoğan: "Önümüzdeki aylarda yaşanacak gelişmeler, Suriye krizinin suhuletle mi çözüleceği, yoksa derinleşeceği mi hususunda belirleyici olacaktır."

Suriye, Politika

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 12:20 Kaynak: AA
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